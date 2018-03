The following instruments on XETRA do have their first trading day 09.03.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 09.03.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DG4UE93 DZ BANK IS.A887 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UFA7 DZ BANK IS.A888 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0PRY4 DEKA TILG ANL 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4S00 LB.HESS.-THR.IS.18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5LE3 LB.HESS.THR.CARRARA03E/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5LF0 LB.HESS.THR.CARRARA03F/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5LH6 LB.HESS.THR.CA.TIL.03A/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5LJ2 LB.HESS.THR.CA.TIL.03B/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P1Y9 LBBW DL-STUFENZINS 18/20 BD00 BON USD N

CA XFRA FR0013322823 SCOR SE 18/UND. FLR BD00 BON USD N

CA XFRA US00206RCL42 AT + T 15/20 BD00 BON USD N

CA XFRA US058498AV83 BALL 18/26 BD00 BON USD N

CA XFRA US125581GV41 CIT GROUP INC. NEW 2021 BD00 BON USD N

CA XFRA US125581GW24 CIT GROUP INC. NEW 2025 BD00 BON USD N

CA XFRA US126650CV07 CVS HEALTH 18/23 BD00 BON USD N

CA XFRA USK0479SAC28 A.P. MOEL-MAER. 14/24REGS BD00 BON USD N

CA XFRA US126650CW89 CVS HEALTH 18/25 BD01 BON USD N

CA XFRA US126650CX62 CVS HEALTH 18/28 BD01 BON USD N

CA XFRA US126650CY46 CVS HEALTH 18/38 BD01 BON USD N

CA XFRA US126650CZ11 CVS HEALTH 18/48 BD01 BON USD N

CA XFRA US126650DA50 CVS HEALTH 18/20 BD01 BON USD N

CA XFRA US126650DB34 CVS HEALTH 18/20 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US126650DC17 CVS HEALTH 18/21 BD01 BON USD N

CA XFRA US126650DD99 CVS HEALTH 18/21 FLR BD01 BON USD N