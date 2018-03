FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SJM XFRA US5562691080 STEVEN MADDEN DL-,0001 0.161 EUR

KCY XFRA US4851703029 KANS.CIT.SO. 0.291 EUR

GIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.001 EUR

GDUA XFRA US3737371050 GERDAU S.A. PFD ADR 1 0.007 EUR

FDX XFRA US31428X1063 FEDEX CORP. DL-,10 0.404 EUR

ED9 XFRA US2960561049 ESCALADE INC. 0.101 EUR

EFX XFRA US2944291051 EQUIFAX INC. DL 1,25 0.315 EUR

DA3 XFRA US2342641097 DAKTRONICS INC. 0.057 EUR

9CF XFRA US1999081045 COMFORT SYST. USA DL-,01 0.061 EUR

HCH XFRA US1462291097 CARTER'S INC. DL-,01 0.364 EUR

XCRA XFRA US12626K2033 CRH PLC ADR/1 EO-,32 0.486 EUR

CGN XFRA US1255091092 CIGNA CORP. DL 1 0.032 EUR

AI2 XFRA US0462241011 ASTEC INDS INC. DL-,20 0.081 EUR

S0Q XFRA MHY7542C1066 SCORPIO TANKERS DL -,01 0.008 EUR

CLP XFRA HK0002007356 CLP HLDGS 0.117 EUR

HVJ2 XFRA LU0236153556 DE.INV.I-ASIAN S/M CAP LD 1.440 EUR

04M XFRA US75605Y1064 REALOGY HOLDINGS DL-,01 0.073 EUR

JP2 XFRA FI0009006696 POEYRY OYI 0.070 EUR

AMY XFRA FI0009000285 AMER SPORTS CORP. A 0.700 EUR

DS81 XFRA DK0060079531 DSV AS BONUS-AKT. 0.268 EUR

FKN0 XFRA LU0363470401 DE.INV.I-G.+P.MET.EQ. LD 0.380 EUR

D6H XFRA DE000A0JC8S7 DATAGROUP SE INH. O.N. 0.450 EUR

TX9 XFRA AU000XINEOA7 TRONOX LTD A 0.036 EUR

A78 XFRA CA8520661098 SPROTT INC. 0.019 EUR

RCIB XFRA CA7751092007 ROGERS COMM.B CD 1,62478 0.300 EUR

OXR XFRA AU000000OZL8 OZ MINERALS LTD 0.088 EUR

PFI XFRA AT0000758305 PALFINGER AG 0.470 EUR

1G4 XFRA US36473H1041 GANNETT CO. INC. DL-,01 0.129 EUR

4BW XFRA US05605H1005 BWX TECHS INC. DL-,01 0.129 EUR

FP7R XFRA LU0649391066 DWS FDS-DWS ZINSEINK. 1.040 EUR

FP77 XFRA LU0767751091 DWS STRATEGIC DEFENSIV.LD 1.700 EUR

FGQK XFRA DE0005318406 DWS STIFTUNGSFONDS LD 0.800 EUR

0OE XFRA LU1092234845 ORION ENGINEER.CARBONS SA 0.162 EUR

C6M XFRA US2186811046 CORE-MARK HLDG DL-,01 0.081 EUR

HVJR XFRA LU0868163691 DWS STRATEGIC BALANCE LD 1.500 EUR