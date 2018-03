FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.03.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

CNA XFRA US1296031065 CALGON CARBON DL-,01

MTA XFRA FI0009003727 WAERTSILAE

GDGF XFRA US12531Q2049 CGG SA ADR 1 EO-,40

TR7 XFRA BMG9078F1077 TRITON INT.LTD A DL-,01

2IN XFRA US4511001012 ICAHN ENTERPRISES L.P.

GC1 XFRA US36164V1070 GCI LIBERTY INC. A