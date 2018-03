Der Atomkonflikt auf der Koreanischen Halbinsel könnte an einem historischen Wendepunkt angekommen sein: Präsident Donald Trump hat sich zu einem Treffen mit Nordkoreas Staatschef bereit erklärt. Niemals zuvor hat es eine solche Zusammenkunft gegeben.

US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un werden sich in naher Zukunft offenbar persönlich treffen. Ort und Zeit müssten noch bestimmt werden, teilte das Weiße Haus am Donnerstagabend mit. Wenig zuvor hatte Südkoreas Nationaler Sicherheitsberater, Chung Eui Yong, in Washington verkündet, dass Trump einem Treffen mit Kim zugestimmt habe, um eine "dauerhafte Abrüstung" auf der Koreanischen Halbinsel zu erreichen.

Über Monate hinweg hatten Trump und Kim sich gegenseitig beschimpft und mit atomarer Vernichtung gedroht. Seit sieben Jahrzehnten stehen sich die Vereinigten Staaten und Nordkorea feindselig gegenüber. Die Staaten sind offiziell im Kriegszustand, da es zum Ende des Koreakriegs (1950 bis 1953) kein Friedensabkommen gab. Washington und Pjöngjang haben noch nicht einmal formell diplomatische Beziehungen. Entsprechend historisch bedeutsam würde ein tatsächliches Treffen zwischen dem US-Präsidenten und Kim denn auch sein: Eine entsprechende Zusammenkunft hat es bislang noch nie gegeben.

Am Donnerstagabend hatte Südkoreas Sicherheitsberater Chung erklärt, ein Treffen solle bis Ende Mai stattfinden. Im Gespräch ...

