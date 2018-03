Ehrfürchtig bewundern alle die Wahnsinnsprojekte von Bezos und Co. Dabei gäbe es hierzulande genügend Superreiche. Aber die sollten endlich mal ausflippen.

Manchmal braucht es eine Flaschenpost, um das ganze Ausmaß der Misere zu begreifen. Vor wenigen Tagen fand eine Spaziergängerin an einem einsamen Strand in Australien eine Ginflasche der speziellen Art. 132 Jahre zuvor hatten deutsche Seeleute im Auftrag der deutschen Seewarte die Forschungspost in den Indischen Ozean geschmissen, um die Strömung zu studieren. 1886 waren die Deutschen offenbar noch sehr neugierig und vor allem experimentierfreudig. Denn es war auch das große Jahr von Carl Benz. Der hatte gerade für ein von ihm gebautes Automobil ein Patent bekommen. Der Weg dorthin war allerdings steinig. Frühere Geschäftspartner hielten wenig von seiner Vision und ließen den Spinner Benz lieber fallen. Am Ende schaffte er den großen Wurf mit der tatkräftigen Hilfe seiner vermögenden Frau.

Um echte Visionäre made in Germany ist es ziemlich still geworden. Spätestens ...

