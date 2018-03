Medienmitteilung

Landis+Gyr schliesst Schulden-Refinanzierung ab

Zug, 9. März 2018 - Landis+Gyr (LAND.SW), ein weltweit tätiger Anbieter von Energiemanagementlösungen, kündigte heute an, dass er eine revolvierende Kreditfazilität in der Höhe von USD 240 Millionen mit einer Laufzeit von fünf Jahren zur Refinanzierung des bestehenden Überbrückungskredits von USD 215 Millionen abgeschlossen hat.

"Wir freuen uns, dass wir die Refinanzierung unseres Überbrückungskredits, aufgesetzt im Rahmen des Börsengangs, durch eine flexible, revolvierende Multiwährungs-Kreditfazilität erfolgreich abschliessen konnten," kommentierte Jonathan Elmer, Finanzchef von Landis+Gyr. "Diese Refinanzierung erhöht unsere Liquidität, hält die Kapitalkosten gering und verschafft uns Währungsflexibilität."

Die revolvierende Kreditfazilität wurde von einem Bankenkonsortium unter Führung von UBS Switzerland AG bereitgestellt.

Über Landis+Gyr

Landis+Gyr ist der weltweit führende Anbieter von integrierten Energiemanagement-Lösungen für die Energiewirtschaft. Mit einem der breitesten Portfolios an Produkten und Dienstleistungen für die komplexen Herausforderungen von Energieversorgungsunternehmen, bietet Landis+Gyr umfassende Lösungen als Fundament für intelligente Stromnetze. Dazu gehören Smart Metering-Lösungen, Sensoren und Automatisierungstechnik für das Verteilnetz, Laststeuerung, sowie Lösungen für Analyse und Energiespeicherung. Landis+Gyr operiert in über 30 Ländern verteilt auf fünf Kontinenten. Mit einem Umsatz von rund USD 1,7 Mrd. beschäftigt das Unternehmen rund 6'000 Personen, deren einziges Ziel es ist, der Welt zu helfen, Energie besser zu nutzen. Weitere Informationen unter(www.landisgyr.com: https://www.landisgyr.ch/).

