NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Vodafone von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 270 auf 205 Pence gesenkt. Das Europa-Geschäft komme ins Stocken mit dem Eintritt von Wettbewerber Iliad in den italienischen Markt und den Herausforderungen in Großbritannien, schrieb Analyst Dhananjay Mirchandani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem dürften Unsicherheiten mit Blick auf die Liberty-Transaktion kurzfristig die Aktie des Mobilfunkkonzerns belasten. Vodafone führt Gespräche mit dem Kabel-Konzern Liberty Global über den Kauf einiger seiner Geschäfte in Europa./ajx/la

Datum der Analyse: 09.03.2018

