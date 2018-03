Wichtiger Meilenstein in der Partnerschaft Audi -

Global Bioenergies erreicht

Evry (Frankreich) und Ingolstadt (Deutschland) - 8. März 2018 - Global Bioenergies (Euronext Growth: ALGBE) und der deutsche Automobilhersteller Audi gaben heute bekannt, dass ein wichtiger Meilenstein in ihrer mehrjährigen Vereinbarung erreicht wurde. Erneuerbare Benzinkomponenten wurden produziert und an Audi geliefert.

Global Bioenergies hat in seiner Demonstrationsanlage Leuna hochreines, erneuerbares Isobuten hergestellt, das vom Fraunhofer-Institut zu Hochleistungs-Benzinadditiven wie Isooktan, ETBE und Isododecan weiterverarbeitet wurde. Diese Ökokraftstoffe werden in der Motorenerprobung von Audi eingesetzt, zusätzlich zu den bereits von Global Bioenergies durchgeführten Tests.

Gegenwärtig wird ein kleiner Teil der Isobutenproduktion von Global Bioenergies im Tonnenmaßstab auf Ökokraftstoffe ausgerichtet, wobei die Fraunhofer-Umwandlungsanlage in Laborgröße zum Einsatz kommt. Aus dem produzierten Ökokraftstoff wurde eine Charge von 60 Litern an Audi geliefert. Die Produktionskapazität für Ökokraftstoff wird 2019 durch die Erweiterung der Leuna-Demo-Anlage um eine eigene Kraftstoffproduktionseinheit deutlich erhöht, die die Produktion von erneuerbaren Benzinchargen ermöglicht.

Marc Delcourt, CEO von Global Bioenergies, erklärt: "Wir sind stolz darauf, diesen Meilenstein auf der Basis von erneuerbarem Benzin aus Isobuten erreicht zu haben. Audi bringt einen klaren Weg zur Marktperspektive für unsere Technologieentwicklung."

Reiner Mangold, Leiter der nachhaltigen Produktentwicklung bei Audi erklärt: "Das Ziel der Partnerschaft mit Global Bioenergies ist die Entwicklung von nachhaltigem Ökobenzin für unsere Kunden, als freiwilliger Beitrag von Audi zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes durch das Automobil. Wir sind sehr zufrieden mit den Fortschritten und der Zusammenarbeit mit Global Bioenergies."

Über GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies ist eines der wenigen Unternehmen weltweit und das einzige in Europa, das fermentative Verfahren zur Umwandlung von erneuerbaren Rohstoffen in Kohlenwasserstoffe entwickelt. Das Unternehmen konzentriert sich zunächst auf die biologische Herstellung von Isobuten, eines der wichtigsten petrochemischen Grundstoffe, aus dem Kraftstoffe, Kunststoffe, organisches Glas und Elastomere hergestellt werden können. Global Bioenergies verbessert derzeit die Leistungsfähigkeit dieses Verfahrens, führt Tests in einer industriellen Demonstrationsanlage in Deutschland begonnen und bereitet die erste umfangreiche Produktionsanlage in einem IBN-One genannten Joint Venture mit Cristal Union vor. Global Bioenergies ist an der Pariser Börse Euronext Growth gelistet (FR0011052257 - ALGBE).

Falls Sie auf dem Laufenden bleiben möchten, abonnieren Sie unseren News-Feed unter

www.global-bioenergies.com (http://www.global-bioenergies.com)

Folgen Sie uns über Twitter: @GlobalBioenergi (https://twitter.com/GlobalBioenergi)

Kontakt

GLOBAL BIOENERGIES

Luc Mathis

Chief Business Officer

Tel: +33 1 64 98 20 50

invest@global-bioenergies.com (mailto:invest@global-bioenergies.com)

GLOBAL BIOENERGIES - PRESSEMITTEILUNG (http://hugin.info/166909/R/2174934/838801.pdf)



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: GLOBAL BIOENERGIES via Globenewswire