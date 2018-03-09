FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 09.03.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR NICHT ANGEZEIGT
THE FOLLOWING SHARE IS TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.03.2018.DUE TO TECHNICAL REASON THE EX-INDICATOR WILL NO BE DISPLAED
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
JL0 XFRA GB00BVC3CB83 JOHN LAING GROUP LS -,10
THE FOLLOWING SHARE IS TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.03.2018.DUE TO TECHNICAL REASON THE EX-INDICATOR WILL NO BE DISPLAED
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JL0 XFRA GB00BVC3CB83 JOHN LAING GROUP LS -,10