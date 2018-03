Die Verbraucherpreise haben in China wieder deutlich stärker angezogen. Ein Grund dafür dürfte das chinesische Neujahrsfest sein.

Die Lebenshaltungskosten in China steigen wegen teurer Lebensmittel so stark wie seit November 2013 nicht mehr. Die Jahresteuerungsrate lag im Februar nach Angaben des Statistikamtes vom Freitag bei 2,9 Prozent und damit fast doppelt so hoch wie im Januar. Fachleute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...