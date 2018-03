WIESBADEN (dpa-AFX) - Das verarbeitende Gewerbe in Deutschland hat seine Produktion zu Jahresbeginn leicht verringert. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden vom Freitag lag die Gesamtproduktion 0,1 Prozent unter dem Niveau des Vormonats. Es ist der zweite Rückgang in Folge. Analysten hatten dagegen mit einem Zuwachs um 0,6 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat erhöhte sich die Produktion um 5,5 Prozent. Auch das war schwächer als erwartet./bgf/jha/

