TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Aussicht auf ein Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un hat an den Aktienmärkten in Asien am Freitag für Kurgewinne gesorgt. Einer der bedrohlichsten Konflikte der Welt nahm damit in der Nacht eine unerwartete Wendung. Als sicher empfundene Währungen wie etwa der japanische Yen wurden deshalb abgestoßen.

In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 mit Kursgewinnen von 0,47 Prozent auf 21 469,20 Punkten. Er setzte sich damit weiter von der Marke von 21 000 Punkten ab, die er am Montag kurz gerissen hatte. Der schwächere Yen half dabei zum Wochenausklang. Für die exportorientierte Wirtschaft des Landes ist dies generell ein Vorteil. Das anvisierte Treffen zwischen Trump und Kim Jong Un, das vor wenigen Wochen noch als undenkbar galt, wurde als Entspannungssignal gewertet.

Auch an den chinesischen Börsen ging es nach oben: So zog der Hang Seng in Hongkong zuletzt um mehr als ein Prozent an. Der CSI 300 als wichtigster Index auf dem chinesischen Festland stieg zum Handelsschluss um 0,8 Prozent auf 4108,87 Punkte.

Die Einführung von Strafzöllen durch US-Präsident Trump am Vorabend lastete nicht mehr auf den Börsen. Michael Hewson vom Broker CMC Markets hegte die Hoffnung, dass es in den zwei Wochen bis zum Inkrafttreten der Zölle noch Ausnahmen geben könnte: "Jedenfalls für solche Länder, die in Sachen Sicherheit eng mit den USA kooperieren", sagte der Analyst./jha/men

ISIN US2605661048 HK0000004322 JP9010C00002 XC0006013624 CNM0000001Y0

AXC0037 2018-03-09/08:14