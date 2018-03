Covestro ist am Aktienmarkt der vorzeitige Aufstieg gelungen: in die erste Börsen-Bundesliga. Denn am Montag wurde bekannt, dass die ehemalige Kunststoffsparte Bayers, die erst seit Oktober 2015 an der Börse gehandelt wird, bereits zum 19. März per Fast Entry in den DAX aufgenommen wird und im Index die Aktie von Absteiger ProSiebenSat1 ersetzt. Das Unternehmen steigt wegen der hohen Marktkapitalisierung und des Orderbuchumsatzes auf. Seit der Erstnotiz verdreifachte der Spezialchemie-Konzern seinen Börsenwert. Im erfolgreichen Jahr 2017 steigerte Covestro seinen Umsatz um 19 Prozent und das EBITDA sogar um 71 Prozent. Dadurch übertraf der Konzern mit seinen Zahlen die Erwartungen der Analysten. Außerdem sollen die Aktionäre mit einer um 63 Prozent auf 2,20 Euro steigenden Dividende am Erfolg des Konzerns im vergangenen Jahr teilhaben.

Im laufenden Jahr erwartet Covestro ein Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahres. Der Aufstieg in die Top 30 sorgte bei der Aktie von Covestro bereits für Bewegung. Der ohnehin einen Aufwärtstrend beschreitende Wert, dieser kann zwischen 80,10 und 100,80 Euro beschrieben werden, bestätigte die Unterseite der Trendbewegung nach einer zuvor fallenden Tendenz, die nach einem doppelten Hoch im Januar und Februar um 96 Euro eingesetzt hatte. Aber ...

