PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Hugo Boss von 72 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die hohe Bewertung des Modeherstellers werde dem geringen Wachstum in der Luxusmode-Branche mit ihren schwachen Margen nicht gerecht, schrieb Analyst Thierry Cota in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Umsatz- und Gewinnschätzungen für Boss, hob seine Prognosen für Investitionen hingegen an./ajx/ck

Datum der Analyse: 09.03.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A1PHFF7

AXC0041 2018-03-09/08:29