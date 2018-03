flatex Morning-news Öl (WTI)

Der Preis für ein Fass Rohöl der Sorte WTI (West Texas Intermediate) fiel am Donnerstag deutlich zurück. Hierzu trug in erster Linie der sich erholende US-Dollar bei. Obendrein könnten aber auch weitere fundamentale Daten zu einer Abschwächung des WTI-Preises beigetragen haben. Denn Datenerhebungen verwiesen auf die aktuelle US-Ölproduktion, die nun mit 10,369 Millionen Fass pro Tag beinahe das russische Produktionsniveau erreicht hat.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Verlaufstief vom 09. Februar 2018 bei 57,90 US-Dollar bis zum jüngsten Zwischenhoch vom 26. Februar 2018 bei 64,24 US-Dollar, wären die nächsten Widerstände bei 61,07/61,82/62,74 und 64,24 US-Dollar zu ermitteln. Die Unterstützungen könnten bei den Marken von 59,39/58,54 und 57,90 US-Dollar in Betracht zu ziehen sein. Am Donnerstag am Abend testete WTI zudem das 61,8prozentige Fibonacci-Retracement des hier obig beschriebenen Kursverlaufs von 57,90 auf 64,24 US-Dollar.

