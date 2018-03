PEKING (dpa-AFX) - In China haben die Verbraucherpreise im Februar deutlich angezogen. Nach Angaben des nationalen Statistikamts lagen sie 2,9 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Das ist die höchste Rate seit November 2013, also seit etwas mehr als vier Jahren. Im Vormonat hatte die Inflationsrate noch wesentlich niedriger bei 1,5 Prozent gelegen. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht, sie hatten zwar ein Anziehen der Inflation erwartet, allerdings nur auf 2,5 Prozent.

Laut Statistikamt dürften das chinesische Neujahresfest und Wettereffekte für den Inflationsanstieg zumindest mitverantwortlich sein. So erhöhten sich die Lebensmittelpreise deutlich, was auch auf höhere Ausgaben der privaten Haushalte wegen der im Februar liegenden Neujahrsfeierlichkeiten zurückzuführen sein dürfte.

Außerdem habe das kalte Wetter die Produktion und den Transport einiger Agrargüter beeinträchtigt und deren Preise erhöht, teilte das Statistikamt weiter mit. Allerdings waren höhere Preise nicht nur im Warensektor, sondern auch im Dienstleistungsbereich zu verzeichnen.

Mit dem Inflationssprung hat sich die Teuerung dem Ziel der chinesischen Notenbank schlagartig angenähert. Sie peilt für dieses Jahr eine Rate von etwa drei Prozent an. Fraglich ist jedoch, wie nachhaltig die höhere Inflationsrate ist. Wie auch in vielen anderen Ländern ist die Teuerung in China seit längerem ungewöhnlich schwach./bgf/jha/

AXC0043 2018-03-09/08:33