Die französische Unternehmensgruppe Lagardère (ISIN: FR0000130213) wird eine Dividende in Höhe von 1,30 Euro für das Jahr 2017 ausbezahlen. Beim derzeitigen Börsenkurs von 24,11 entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 5,39 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 3. Mai 2018 in Paris statt. Zahltag der Dividende ist der 9. Mai 2018. Ex-Dividenden Tag ist der 7. Mai 2018. Seit 2008 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...