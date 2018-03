Die charttechnische Unterstützung bei 152,85 Euro wurde am 02.03. und 05.03. leicht unterschritten, aber es gab eine kräftige Gegenbewegung, die bis knapp unter 160,00 Euro reichte. Ein Teil des Gewinns blieb in den letzten beiden Tagen zwar wieder auf der Strecke, aber die Aktie hat sich bisher über der Unterstützung gehalten. Die Unruhe an den Börsen lässt zwar keine einfachen charttechnischen Lösungen zu, aber vielleicht lohnt es sich auf jeden ...

