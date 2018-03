Am Dienstag fielen die Papiere von ProSiebenSat.1 einer Short-Attacke zum Opfer. Das selbsternannte Research-Haus Viceroy hatte eine Meldung über angeblich unlautere Bilanzierungspraktiken gestreut. Solche kriminellen Aktionen haben schon viele Aktien in den Keller getrieben. Wir waren mit der Aktie im Trading-Modus und lagen gut in der Gewinnzone. Wer jedoch - wie es sein sollte - sein Depot und die Börse im Blick hatte, konnte rechtzeitig raus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...