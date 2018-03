Mit einem Umsatzplus für 2018 im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich waren die Anleger nicht zufrieden und machten bei der zuletzt stark gestiegenen Aktie von Axel Springer erst einmal Kasse. Im Vorjahr konnte man ein Plus von 6,3% aus eigener Kraft erreichen; was aber in jedem Jahr wahrlich nicht gelingen kann. Insgesamt konnte man rund 8% zulegen und das Ebitda sogar um 8,5% steigern. Wahrscheinlich haben die Anleger auf eine gute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...