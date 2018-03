NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat die Commerzbank-Aktie mit "Underperform" und einem Kursziel von 11 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Neue Wettbewerbsrisiken unterminierten die Kostensenkungsmöglichkeiten des Geldhauses, schrieb Analyst Andrew Stimpson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Prognosen für das Vorsteuerergebnis der Bank lägen rund 15 Prozent unter den Konsensschätzungen. Zudem sei die Aktie derzeit klar über dem Branchendurchschnitt bewertet./edh/la

Datum der Analyse: 09.03.2018

dpa-AFX

ISIN DE000CBK1001

