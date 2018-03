UBS passt Gewinnzahlen 2017 aufgrund von Rückstellungen leicht nach unten an Aroundtown bittet Kapitalmarkt um 600 Mio EUR für weiteres Wachstum - 95 Mio neue Aktien - Spanne 6,38 bis 6,64 Euro DELIVERY-HERO-AKTIENVERKAUF VON 1,38 MIO STÜCK ZU 38,30 EURO - MORGAN STANLEY RATING: FITCH BESTÄTIGT FRESENIUS UND FMC BEI 'BBB-' - AUSBLICK STABIL Umstrittener Verkauf landeseigener Wohungen an Patrizia Immobilien: Opposition in Bayern fordert Akteneinsicht von Markus Söder, HB S. 31 Salzgitter -Chef zu US-Strafzöllen: " Sie dürften für Unternehmen wie meines eher gering sein", HB, S. 22 Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses...

