Da die beiden X-perten auch Fußball-Experten sind, fiebern sie dem Ende der Bundesliga-Saison entgegen. Schließlich geht es dort zwar nicht um Leben oder Tod, aber um Auf- oder Abstieg. Normalerweise finden Auf- und Abstieg in den deutschen Aktienindizes nur zweimal im Jahr zu festgesetzten Terminen statt. Allerdings kommt es - wenn auch recht selten - vor, dass Unternehmen quasi mitten in der Saison, um im Fußball-Bild zu bleiben, befördert oder abgestuft werden. Nun ist dies recht überraschend am Montagabend passiert. Covestro wurde dazu auserkoren, ab dem 19. März in den illustren Kreis der DAX-Mitglieder aufzusteigen. Was die Gründe dafür sind und welche Produkte auf Covestro Anlegern zur Verfügung stehen, das erfahren Sie in unserem heutigen X-perten Video.