WIESBADEN (dpa-AFX) - Das verarbeitende Gewerbe in Deutschland hat seine Produktion zu Jahresbeginn leicht verringert. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden vom Freitag lag die Gesamtproduktion im Januar 0,1 Prozent unter dem Niveau des Vormonats. Es ist der zweite Rückgang in Folge. Analysten hatten dagegen mit einem Zuwachs um 0,6 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat erhöhte sich die Produktion um 5,5 Prozent. Auch das war schwächer als erwartet.

Nach Zahlen des Bundeswirtschaftsministeriums ist der Produktionsrückgang nicht auf die Güterproduktion der Industrie zurückzuführen. Diese erhöhte sich zum Vormonat um 0,6 Prozent. Deutlich schwächer fielen dagegen die Energieproduktion und die Aktivität im Baugewerbe aus. Während 3,3 Prozent weniger Energie als im Vormonat hergestellt wurden, war der Ausstoß am Bau um 2,2 Prozent niedriger.

Auch nach Güterarten zeigt sich kein durchweg schwaches Bild. So stieg die Produktion von Investitionsgütern um 1,4 Prozent, während 2,0 Prozent mehr Konsumgüter hergestellt wurden. Die Produktion von Vorleistungsgütern fiel allerdings um 1,2 Prozent.

Die Industriekonjunktur bleibe lebhaft, kommentierte das Wirtschaftsministerium die neuen Zahlen. Auch die weiterhin positive Auftragslage spreche für eine Fortsetzung dieser Entwicklung. Die Produktion im Baugewerbe starte hingegen verhalten ins neue Jahr. Damit setze sich die schwache Entwicklung aus dem letzten Halbjahr fort./bgf/tos/jha/

AXC0052 2018-03-09/09:18