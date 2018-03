Licht und Daten

Für die Bürobeleuchtung bringt Osram das Lichtmanagementsystem "Hubsense" auf den Markt, das vsl. ab dem Spätsommer verfügbar sein wird. Zur Wahl stehen eine verdrahtete (Dali) sowie eine funkbasierte Ausführung (Zigbee). Beide Varianten lassen beliebig skalieren und eignen sich daher für Bürogebäude jeglicher Größe. Das System aggregiert die Daten verschiedener Sensoren und ermöglicht so erweiterte Services. Neben der Lichtsteuerung ist es so z.B. möglich, Lebensdauerinformationen der Leuchten abzurufen und so Wartung bzw. Austausch entsprechend zu planen.

Ergänzend gibt es den neuen LED-Treiber "Dexal" (Digital Exchange for Advanced Lighting). Er ermöglicht eine einfache ...

