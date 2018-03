FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Anleger am Freitag in Zurückhaltung geübt. Vor dem mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag hielten sich die Kursbewegungen in engen Grenzen. Der Leitindex Dax gab um 0,03 Prozent auf 12 352,39 Punkte nach. Seit dem Rutsch auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr zum Wochenstart hat das Börsenbarometer aber gleichwohl bereits wieder gut 4 Prozent gewonnen.

In der zweiten deutschen Börsenreihe ging es für den MDax der mittelgroßen Werte am Freitag um 0,08 Prozent auf 26 027,99 Punkte nach unten. Der TecDax der Technologiewerte legte um 0,18 Prozent auf 2663,25 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wiederum trat nahezu auf der Stelle./la/jha/

