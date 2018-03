Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Trump ignoriert Warnungen und verhängt Strafzölle auf Metalle

US-Präsident Donald Trump hat sich über alle Warnungen und Drohungen hinweggesetzt und die Strafzölle auf Stahl und Aluminium besiegelt. Mit seiner Unterschrift im Weißen Haus verfügte er, dass die Zölle von 25 Prozent auf Stahl und 10 Prozent auf Aluminium in 15 Tagen in Kraft treten sollen. Ausnahmen sind für die EU und Deutschland zumindest vorerst nicht vorgesehen, jedoch für Kanada und Mexiko.

US-Strafzölle rufen weltweit Kritik hervor

Die Verhängung von US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium durch Präsident Donald Trump hat in zahlreichen Ländern scharfen Protest hervorgerufen. Chinas Handelsministerium erklärte auf seiner Website, die US-Strafzölle seien "ein ernsthafter Angriff" auf die internationale Handelsordnung. China lehne dies "entschieden ab". Japans Außenminister Taro Kono nannte die Entscheidung Trumps "bedauerlich" und warnte, die Maßnahme könne "ernsthafte Auswirkungen auf die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Japan und den USA" sowie auf die Weltwirtschaft haben.

Malmström: EU sollte von US-Strafzöllen ausgenommen werden

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hat nach der Verhängung von US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium gefordert, die EU davon auszunehmen. "Die EU ist ein enger Verbündeter der USA, und wir glauben weiterhin, dass die EU von diesen Maßnahmen ausgenommen werden sollte", erklärte Malmström über den Kurzbotschaftendienst Twitter.

Trump will Deutschland offenbar nicht von Strafzöllen ausnehmen

Bei den geplanten US-Strafzöllen auf Aluminium und Stahl will Präsident Donald Trump ganz offensichtlich keine Ausnahme für die deutschen Exporte machen. Trump hob Deutschland als Beispiel für solche Länder hervor, von denen die USA über die Jahre hinweg beim Handel und in der Verteidigung "enorm ausgebeutet" worden seien. Dabei verwies der US-Präsident auf die seiner Ansicht nach zu niedrigen deutschen Verteidigungsausgaben.

Deutscher Außenhandel läuft unter Volldampf

Der deutsche Außenhandel hat im Januar einen großen Überschuss erwirtschaftet. Kalender- und saisonbereinigt ergab sich ein Außenhandelsüberschuss von 21,3 Milliarden Euro. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur mit einem Aktivsaldo von 20,0 Milliarden Euro gerechnet. In unbereinigter Rechnung schloss die Außenhandelsbilanz den Januar mit einem Überschuss von 17,4 Milliarden Euro ab.

Deutsche Produktion im Januar schwächer als erwartet

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich Anfang 2018 schlechter als erwartet entwickelt, was an einer Schwäche im Bausektor und in der Energieerzeugung lag. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sank die Produktion gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,4 Prozent prognostiziert.

Lampe: Auftragsbestand dürfte deutsche Produktion stützen

Das Bankhaus Lampe rechnet nach dem leichten Rückgang der Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands im Januar damit, dass der Output in den nächsten Wochen wieder steigen wird. "Die Produktionszuwäche dürften im ersten Quartal in etwas so stark ausfallen wie im vierten", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger.

Elf Pazifik-Anrainer schließen Freihandelsabkommen ohne die USA

Ungeachtet des Ausstiegs der USA haben elf Pazifik-Anrainer eine reduzierte Variante des Freihandelsabkommens TPP geschlossen. Das in der chilenischen Hauptstadt Santiago unterzeichnete Transpazifische Abkommen CPTPP sieht den Abbau von Zöllen und engere Handelsbeziehungen vor. Die Mitgliedsländer Australien, Kanada, Chile, Japan, Mexiko, Neuseeland, Malaysia, Peru, Singapur, Vietnam und Brunei schaffen damit einen gemeinsamen Markt mit 500 Millionen Einwohnern.

Trump und Kim Jong Un wollen sich zu historischem Gipfel treffen

Spektakuläre Wende im Atomkonflikt mit Nordkorea: US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un wollen sich zu einem historischen Gipfel treffen. Die Einladung zu dem Treffen ging von Kim aus, wie der südkoreanische Sicherheitsberater Chung Eui Yong in Washington sagte. Trump sprach von einem "großen Fortschritt" in den Bemühungen um ein Ende des nordkoreanischen Atomprogramms.

Nordkorea sagt vorläufigen Stopp von Atom- und Raketentests zu

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jon Un hat nach südkoreanischen Angaben einen vorläufigen Stopp der Atom- und Raketentests zugesagt. Der südkoreanische Sicherheitsberater Chung Eui Yong sagte bei einem Besuch in Washington, außerdem habe Kim US-Präsident Donald Trump zu einem Gipfeltreffen eingeladen. Trump habe bereits zugesagt und das Treffen solle vor Mai stattfinden.

Japans Notenbank behält lockere Geldpolitik bei

Die japanische Notenbank behält ihren Kurs der lockeren Geldpolitik bei. Zudem gab die Bank of Japan (BoJ) keine neuen Hinweise darauf, wann und wie sie sich den anderen großen Zentralbanken anschließen und anfangen könnte, ihre Maßnahmen abzuschwächen. Die Notenbank stimmte mit 8:1 Stimmen für die Beibehaltung ihres Ziels, die Renditen für zehnjährige japanische Staatsanleihen bei etwa Null und den Zinssatz für kurzfristige Einlagen bei minus 0,1 Prozent zu belassen. Zudem will die Bank of Japan weiter Staatsanleihen jährlich für 80 Billionen Yen (609 Milliarden Euro) kaufen.

Chinas Notenbank soll wichtigere Rolle als Regulierer bekommen

Der chinesischen Zentralbank soll eine größere Rolle in der Finanzaufsicht des Landes zukommen. Die Behörden stellten derzeit die Regulierung des Finanzsektors neu auf, bräuchten aber mehr Zeit, um sich für die genaue Richtung zu entscheiden, sagte der Gouverneur der People's Bank of China (PBoC), Zhou Xiaochuan. Er signalisierte damit, dass aktuell keine großen Veränderungen bevorstehen.

Chinas Inflation auf höchstem Stand seit über vier Jahren

Die Inflation der chinesischen Verbraucherpreise ist im Februar auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren gestiegen. Die Nahrungsmittelpreise legten das erste Mal seit gut einem Jahr zu. Ein Grund war die hohe Nachfrage zum chinesischen Neujahrsfest. Der Verbraucherpreisindex stieg im Februar um 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie die Nationale Statistikbehörde mitteilte. Es war der höchste Wert seit November 2013 mit einem Anstieg von 3,02 Prozent.

+++ Konjunkturdaten +++

China Erzeugerpreise Feb +3,7% (PROG: +3,8%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben privater Haushalte Jan +2,0% (PROGNOSE: -1,0%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Jan +1,7% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung Jan 85,2%

Japan/Konsumneigung Jan +3,0 Pkt gg Vorjahr

