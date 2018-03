Was geschah ...

Der wohl wichtigste neue Medikamentenkandidat in der Pipeline der Celgene Corporation (WKN:881244) traf auf unerwartete Probleme, die hätten vermieden werden müssen. Das wird die Pläne des Unternehmens bis zu einem gewissen Grad verzögern. Als Reaktion darauf sank die Marktkapitalisierung des Unternehmens um 13,5 Milliarden US-Dollar, als die Aktie im Februar um 13,9 % fiel.

Und weiter?

Gegen Ende Februar enthüllte Celgene ein RTF-Schreiben der Food and Drug Administration über den Antrag von ozanimod zur Behandlung der schubförmigen Multiplen Sklerose (MS). Die orale Therapie sollte einen jährlichen Spitzenumsatz von rund 5 Milliarden US-Dollar erzielen.



Diese Briefe unterliegen nicht der vollständigen Offenlegung, aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...