FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Der Juni-Kontrakt des Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,10 Prozent auf 157,06 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 0,64 Prozent. Auch an anderen Rentenmärkten Europas stiegen die Renditen moderat an.

Am Markt wurden zwei wesentliche Ursachen für die geringere Nachfrage nach als sicher geltenden Schuldtiteln genannt. Zum einen wurde auf das sich abzeichnende Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un verwiesen. Die anvisierte Zusammenkunft, die vor wenigen Wochen noch undenkbar schien, wurde als Entspannungssignal im Konflikt um das nordkoreanische Atomprogramm gewertet. Als sicher empfundene Wertpapiere wurden deshalb weniger stark nachgefragt.

Zum anderen nannten Marktteilnehmer den Umstand, dass die USA bei der Verhängung von Importzöllen zumindest eine Hintertür für Verhandlungen offengelassen haben. So stellen es die Vereinigten Staaten den betroffenen Exportländern frei, in Verhandlungen zu treten, um die in etwa zwei Wochen in Kraft tretenden Zölle zu vermeiden.

Auch im Tagesverlauf richtet sich der Blick der Anleger in Richtung USA. Dort veröffentlicht die Regierung am Nachmittag ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht. Im Fokus steht nicht so sehr die Beschäftigungslage, weil die Vereinigten Staaten ohnehin auf Vollbeschäftigung zulaufen. Stärker beachtet wird die Lohnentwicklung, weil sie derzeit eine große Rolle für die US-Geldpolitik spielt. Anziehende Löhne würden für steigende Inflationserwartungen und damit raschere Zinsanhebungen sprechen./bgf/tos/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0055 2018-03-09/09:39