BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) hat US-Präsident Donald Trump vorgeworfen, mit den verhängten Strafzöllen sein Land abzuschotten. "Das ist Protektionismus, der enge Partner, wie die EU und Deutschland vor den Kopf stößt und den Freihandel begrenzt", erklärte Zypries am Freitag in Berlin. "Wir stehen fest an der Seite unserer Unternehmen und ihrer Beschäftigten und werden uns jetzt eng mit der EU-Kommission abstimmen und besonnen aber klar antworten."

Die EU erwägt auf die US-Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte Gegenmaßnahmen. Eine vorläufige Liste der EU-Kommission sieht Strafzölle auf US-Produkte wie Whiskey, Mais und Erdnussbutter vor.

Zypries kritisierte, Trump habe nicht-WTO-konforme Strafzölle angeordnet und verteuere damit Verbraucherpreise. Er mache den Unternehmen in Deutschland das Arbeiten schwerer./hoe/DP/jha

AXC0056 2018-03-09/09:42