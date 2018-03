Zürich - Das Schweizer Fintech CREALOGIX präsentierte an der diesjährigen FinovateEurope in London seine neueste Banking-App «Gravity». Die benutzerfreundliche Insights-App ermöglicht dem Bankkunden auf einer einzigen Plattform die Kontrolle über sein Finanzportfolio. Die App integriert Analytics und Technologien der nächsten Generation, wie z. B. fortschrittliche Aggregation, direkt in die Customer Experience. Dank der innovativen App konnte der Digital Banking Spezialist an seinen Vorjahreserfolg anknüpfen und wurde vom Publikum mit dem «Best of Show 2018»-Award ausgezeichnet.

Die 1400 Anwesenden entschieden sich aus über 70 Vertretern der Finanztechnologiebranche für Gravity als Best of Show-Produkt. Besonders hervorgehoben wurden die intuitive Self-Service-Insights- Plattform sowie die elegante Benutzeroberfläche mit praktischen Empfehlungen für den Kunden. Gravity revolutioniert damit die Bindung an die Primärbank und steigert die Kundenzufriedenheit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...