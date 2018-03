"Wir haben 2017 erreicht, was wir uns vorgenommen hatten", sagt Mark Langer, Vorstandsvorsitzender der HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7).

"In diesem Jahr wollen wir unser Wachstumstempo erhöhen. Die neuen BOSS- und HUGO-Kollektionen kommen im Markt sehr gut an. Auch das Feedback auf die Präsentationen der BOSS Mens- und Womenswear in New York war sehr positiv. Unsere strategische Neuausrichtung greift. Damit sind wir auf dem richtigen Weg zu nachhaltigem und profitablem Wachstum."

HUGO BOSS hat seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2017 auf währungsbereinigter Basis um 3 % gesteigert. Der Zuwachs ging im Wesentlichen auf die Umsatzentwicklung im eigenen Einzelhandel zurück, die besser als erwartet ausfiel. In der Berichtswährung erreichte der Umsatz 2.733 Mio. EUR, was einem Anstieg von 1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das operative Ergebnis lag mit 491 Mio. EUR auf dem Vorjahresniveau und damit ...

