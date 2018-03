ADDIS ABEBA (dpa-AFX) - Russland hat die Gesprächsbereitschaft zwischen den USA und Nordkorea begrüßt und beide Seiten zu vollwertigen Verhandlungen aufgerufen. "Das ist ein Schritt in die richtige Richtung", sagte Außenminister Sergej Lawrow am Freitag in Äthiopien über ein geplantes Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un. "Ich hoffe, dass es stattfinden wird." Das Treffen müsse den Weg ebnen für eine Wiederaufnahme politischer Verhandlungen über den Atomstreit auf der koreanischen Halbinsel, sagte Lawrow der Agentur Interfax zufolge.

Russland und China hätten mehrfach zu genau solchen Gesprächen aufgerufen, um Spannungen abzubauen, betonte der Minister. Nicht Drohungen und Ultimaten würden zum Ziel führen, sondern Dialog und die Suche nach Kompromissen. Gefragt, ob Kims Gesprächsbereitschaft ein Ergebnis der US-Sanktionen gegen Nordkorea sei, sagte Lawrow, es sei nicht wichtig, was der Grund sei. Wichtig sei nur, dass das Treffen stattfindet./tjk/DP/men

AXC0058 2018-03-09/09:49