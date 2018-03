Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der frühere SPD-Generalsekretär Hubertus Heil soll laut Berichten mehrerer Medien Bundesarbeitsminister in der neuen großen Koalition werden. Die Zeitungen Welt und Tagesspiegel berichteten die Personalie übereinstimmend unter Berufung auf SPD-Kreise. Das ARD-Hauptstadtstudio erklärte, es habe eine Bestätigung hierfür erhalten. Laut Tagesspiegel soll die bisherige Familienministerin Katarina Barley das Justizressort übernehmen.

Die SPD-Fraktionsvorsitzende und designierte Parteichefin Andrea Nahles und der kommissarische SPD-Vorsitzende Olaf Scholz wollen am Freitagvormittag die Ministerliste der SPD für die Neuauflage der großen Koalition offiziell präsentieren. Am Donnerstag waren bereits die meisten Namen der Liste bekannt geworden.

Der bisherige Bundesjustizminister Heiko Maas soll demnach neuer Bundesaußenminister werden, Finanzminister wird Hamburgs Erster Bürgermeister Scholz, Familienministerin die Berlin-Neuköllner Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey und Umweltministerin die nordrhein-westfälische SPD-Generalsekretärin Svenja Schulze, wie mehrere Medien berichteten. Ein Parteisprecher der SPD wollte die kursierenden Namen nicht kommentieren und verwies auf den Termin am Freitag.

Merkel stellt sich Mittwoch zur Wahl

Am Donnerstag hatten der geschäftsführende Bundesaußenminister Sigmar Gabriel und die bisherige Umweltministerin Barbara Hendricks (beide SPD) in separaten Erklärungen angekündigt, sie würden der neuen Regierung nicht mehr angehören. Nahles und Scholz hätten ihn "heute darüber unterrichtet", hatte Gabriel in einer von ihm über den Kurznachrichtendienst Twitter verbreiteten Erklärung mitgeteilt.

Bei seinem voraussichtlich letzten öffentlichen Auftritt als Außenminister hatte Gabriel Maas am Donnerstag bereits ausdrücklich gelobt. Wenn es stimme, dass Mass der neue Außenminister werden solle, dann verlasse er sein Amt "mit einem ausgesprochen guten Gefühl", sagte der frühere SPD-Chef bei einer Pressekonferenz im Auswärtigen Amt auf eine entsprechende Frage. "Er wird das exzellent machen."

CDU-Chefin Angela Merkel soll am kommenden Mittwoch vom Bundestag erneut zur Kanzlerin gewählt werden. Die Kabinettsmitglieder sollen noch am selben Tag ernannt und vereidigt werden. Dann ist auch eine erste Sitzung des neuen Kabinetts geplant. CDU und CSU haben ihre Ministerkandidaten bereits benannt.

