09.03.2018 Zugemailt von / gefunden bei: GVC (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) GVC Holdings, die Mutterfirma von bwin , hat im Jahr 2017 ihren Vorsteuer-Verlust reduzieren können, und zwar von 173,5 Mio. Euro in 2016 auf nunmehr 25,6 Mio. Euro. Der hohe Verlust in 2016 entstand mitunter durch höhere Kosten aus der bwin-Übernahme. Der Netto Gaming Umsatz stieg um 17 Prozent auf 925,6 Mio. Euro. Das EBITDA konnte um 33 Prozent auf 274,2 Mio. Euro verbessert werden. Die Zwischen-Dividende wir 17,5 Eurocent betragen, in Summe werden für 2017 34 Eurocent je Aktie ausgeschüttet...

