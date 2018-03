Gestoppte bzw. gedrehte Serien: EUR/USD Spot -0,8% auf 1,231, davor 5 Tage im Plus (1,72% Zuwachs von 1,22 auf 1,24), Fitbit -2,66% auf 5,12, davor 5 Tage im Plus (10,04% Zuwachs von 4,78 auf 5,26), Callaway Golf -1,24% auf 15,96, davor 5 Tage im Plus (4,39% Zuwachs von 15,48 auf 16,16), Century -1,04% auf 8,53, davor 5 Tage im Plus (8,16% Zuwachs von 7,97 auf 8,62), UBM -1,19% auf 41,5, davor 4 Tage im Plus (11,41% Zuwachs von 37,7 auf 42), Intel -1,13% auf 50,74, davor 4 Tage im Plus (7,27% Zuwachs von 47,84 auf 51,32), World Wrestling Entertainment -1,53% auf 37,91, davor 4 Tage im Plus (1,69% Zuwachs von 37,86 auf 38,5), Cree -0,07% auf 42,86, davor 4 Tage im Plus (15,58% Zuwachs von 37,11 auf 42,89), First Solar -0,38% auf 67,69, davor 4 Tage im Plus (9,44% Zuwachs von 62,09 auf...

