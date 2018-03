IRW-PRESS: Block One Capital Inc.: Block One Capital erweitert seinen Beirat

Block One Capital erweitert seinen Beirat

DIESE PRESSEMELDUNG IST NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 9. März 2018 - Block One Capital Inc. (TSXV: BLOK, OTCQB: BKPPF, Frankfurt: ES3) (das Unternehmen oder Block One), ein Investmentunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf wachstumsorientierten Projekten im Blockchain- und Digitalwährungssektor liegt, freut sich bekannt zu geben, dass die Herren Larry Johnson und Scott Carotenuto in den Beirat des Unternehmens bestellt wurden.

Larry Johnson

Herr Johnson ist Inhaber und Gründer von BERG Associates, LLC, einem Innovator und Marktführer im Bereich komplexer forensischer Finanzanalysen und Investigationen. Zu Herrn Johnsons Spezialgebieten zählen Ermittlungen im Bereich Geldwäsche und Produktfälschung, Finanzanalysen und Terrorismusbekämpfung. Herr Johnson startete seine Karriere beim US-Geheimdienst CIA. Während seiner beeindruckenden Karriere absolvierte er eine paramilitärische Ausbildung, arbeitete im Directorate of Operations, diente im Operationszentrum des CIA und konnte sich im Directorate of Intelligence als äußerst produktiver Analytiker behaupten. Seit 1994 stellt Herr Johnson sein fachliches Know-how bei der Ausarbeitung von Anti-Terror-Einsätzen für die Spezialeinheiten der US-Armee zur Verfügung. Zu seinen Tätigkeiten zählen die Planung von Szenarien auf Basis realer Anti-Terroreinsätze in bestimmten geographischen Regionen, um Bedrohungen und Missionen, mit denen die US-Streitkräfte bereits konfrontiert waren und möglicherweise auch in Zukunft konfrontiert sein werden, nachzustellen. Er verfügt über beste Kenntnisse im Bereich konventioneller und unkonventioneller Bedrohungsszenarien, zu denen auch chemische, biologische und nukleare Bedrohungen zählen. Herr Johnson bekleidete außerdem die Funktion des Ausbildungsleiters für das sogenannte Senior Crisis Management Seminar, das im Rahmen des vom US-Außenministerium entwickelten Anti-Terror-Ausbildungsprogramms durchgeführt wurde. Seit 1994 analysiert Herr Johnson terroristische Anschläge für TV, Radio und Printmedien, unter anderem für die PBS News Hour, CNN, National Public Radio, ABCs Nightline, NBC, die New York Times und den BBC. Herr Johnson hat zahlreiche Artikel für Publikationen wie das Security Management Magazine, die New York Times und die Los Angeles Times verfasst.

Scott Carotenuto

Scott Carotenutos umfassende Karriere in den internationalen Finanzmärkten und im Technologiesektor begann mit einer Stelle im Corporate Debt Trading bei Lehman Brothers. Seit dieser Zeit bekleidete Herr Carotenuto Führungspositionen bei verschiedenen Firmen, unter anderem bei AXIOM Global Trading, einer Firma für elektronischen Börsenhandel im institutionellen Bereich, die institutionelle Anleger weltweit betreut und elektronische Handelstransaktionen in den internationalen Märkten, quer über verschiedenste Assetklassen wie Aktien, Optionen, Futures und Schuldeninstrumente, ermöglicht.

Unter der Führung von Carotenuto setzte AXIOM seinen Wachstumskurs als Fintech-Unternehmen mit Schwerpunkt auf zentrierten Finanzdienstleistungen fort. Nach dem Abschluss diverser Fusionen, Übernahmen und strategischer Venture-Projekte mit Partnern führte Carotenuto bei AXIOM eine Diversifizierung in verschiedene vertikale Märkte durch und setzte dabei unter anderem auf Wertpapier-Clearing, Entwicklung und Support im Fintech-Bereich durch Gründung der AlphaPlus Technology Group sowie Dienstleistungen im Asset Management mit Verwaltung eines Anlagevermögens im Wert von mehr als 1,3 Milliarden Dollar für Pensionsfonds und Stiftungen. Während dieser Zeit bekleidete Carotenuto auch C-Level-Positionen und Board-Funktionen bei verschiedenen anderen Firmen und war unter anderem CEO einer registrierten Wertpapierfirma, die internationale Crossing-Geschäfte durchführte.

Scott ist derzeit Board-Mitglied bei mehreren Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen und nach wie vor als Berater für Projekte und Transaktionen in Zusammenhang mit alternativen Märkten und Wachstumsmärkten, Blockchain und Kryptographie, Wertpapierhandelsstrategien und Routing-Technologien, Algorithmen für den Börsenhandel, ATS, Crossing Network sowie Börsentechnologien tätig.

Nähere Informationen über Block One erhalten Sie auf der Webseite www.blockonecap.com.

FÜR DAS BOARD:

David Berg Director BLOCK ONE CAPITAL INC. 1000 - 925 West Georgia Street

Vancouver, British Columbia, Kanada V6C 3L2

DIE TSX VENTURE EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Nähere Informationen erhalten Sie über: Block One Capital Inc.

Büro: 760-989-2202; E-Mail: info@blockonecap.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42695 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42695&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA09367 W1077

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA09367W1077

AXC0060 2018-03-09/09:54