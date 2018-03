Wiesbaden (ots) - Januar 2018 (vorläufig): Produktion im Produzierenden Gewerbe * - 0,1 % zum Vormonat (preis-, saison- und kalenderbereinigt) * + 5,5 % zum Vorjahresmonat (preis- und kalenderbereinigt) Dezember 2017 (revidiert): Produktion im Produzierenden Gewerbe * - 0,5 % zum Vormonat (preis-, saison- und kalenderbereinigt) * + 6,2 % zum Vorjahresmonat (preis- und kalenderbereinigt)



Die Produktion im Produzierenden Gewerbe war nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Januar 2018 preis-, saison- und arbeitstäglich bereinigt 0,1 % niedriger als im Vormonat. Für den Dezember 2017 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Rückgang von 0,5 % gegenüber November 2017 (vorläufiger Wert: - 0,6 %).



Die Industrieproduktion ist im Januar 2018 um 0,6 % gegenüber dem Vormonat gestiegen. Innerhalb der Industrie nahm die Produktion von Investitionsgütern um 1,4 % zu, die Produktion von Konsumgütern um 2,0 %. Bei den Vorleistungsgütern fiel die Produktion gegenüber dem Vormonat um 1,2 %. Außerhalb der Industrie lag die Energieerzeugung im Januar 2018 um 3,3 % niedriger als im Dezember 2017, die Bauproduktion fiel um 2,2 %.



Der Produktionsindex wurde mit dem Berichtsmonat Januar 2018 auf das Basisjahr 2015 umgestellt. Methodische Erläuterungen zur Basisumstellung und zum neuen Auftragsbestandsindex enthält der Aufsatz "Umstellung der Konjunkturindizes im Produzierenden Gewerbe auf die Basis 2015" in der Ausgabe 2/2018 der Zeitschrift "WISTA Wirtschaft und Statistik".



Die Veränderungsraten basieren auf dem Produktionsindex für das Produzierende Gewerbe (2015 = 100). Die saison- und arbeitstägliche Bereinigung erfolgt mit dem Verfahren Census X-12-ARIMA.



