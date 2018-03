Wiesbaden (ots) - Im Dezember 2017 waren die Umsätze im Bauhauptgewerbe um 1,8 % niedriger als im Dezember 2016. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren im Dezember 2017 im Bauhauptgewerbe 2,5 % mehr Beschäftige tätig als im Vorjahresmonat.



Im Hochbau sanken die Umsätze im Dezember 2017 um 4,1 % und im Tiefbau um 2,4 % im Vergleich zum Dezember 2016. Rückläufig waren die Umsätze insbesondere in den Wirtschaftszweigen Leitungstiefbau und Kläranlagenbau mit - 4,4 % sowie beim Bau von Straßen mit - 4,0 %. Am stärksten gestiegen sind dagegen die Umsätze im Dezember 2017 im Wirtschaftszweig Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten anderweitig nicht genannt (zum Beispiel Gerüstbau) mit + 6,6 % gegenüber Dezember 2016 sowie im Gewerk Rohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau mit + 2,4 %.



Mit einem Anstieg von 5,0 % gegenüber 2016 hat sich im Jahr 2017 der Jahresumsatz im Bauhauptgewerbe zum fünften Mal in Folge erhöht. Hierbei verbuchten alle Wirtschaftszweige des Bauhauptgewerbes Umsatzzuwächse. Die Zahl der Beschäftigten stieg im Jahr 2017 um 2,6 % gegenüber dem Jahr 2016.



Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.



Weitere Auskünfte gibt:



Benjamin Deißroth, Telefon: +49 (0) 611 / 75 43 06, www.destatis.de/kontakt



OTS: Statistisches Bundesamt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/32102 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_32102.rss2



Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an: Statistisches Bundesamt Telefon: (0611) 75-3444 E-Mail: presse@destatis.de