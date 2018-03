Malta (ots/PRNewswire) -



Play2Live (https://play2live.io) (P2L), die erste umfassende Blockchain-basierte Streaming-Plattform für Gamer und E-Sportfans, hat das weltweit erste, mit einem Hauptpreis von 2 000 000 LUC (Level Up Coin) Token (100.000 USD) dotierte E-Sport-Turnier mit Krypto-Preispool erfolgreich moderiert und ausgestrahlt.



Die im Whitepaper des Unternehmens dargelegte P2P CDN-Technologie wurde während des Turniers im Rahmen der Demonstration von Play2Live MVP 2.0 (https://p2l.tv)-Features getestet.



"Wir haben die Auslastung beim ersten Cyber-Turnier erfolgreich bewältigt. Die im Zuge der P2L CryptoMasters getestete P2P CDN-Technologie erlaubt es uns, bis zu 30% des Traffic pro separatem Stream zu sichern. Daraus ergeben sich für den Plattformnutzer zahlreiche Ertragschancen. Die Beta-Version mit diesem Monetarisierungs-Channel wird bereits im Juni verfügbar sein", kommentiert Alexey Burdyko, CEO und Gründer von Play2Live.



Das Turnier wurde in 16 Sprachen übertragen und generierte 950.000 Views mit mehr als 120.000 Unique Usern. Die enorme geographische Reichweite des Broadcast gab dem Play2Live-Team die Möglichkeit, die Zugänglichkeit der Plattform für Benutzer aus zahlreichen verschiedenen Ländern und Regionen zu testen, darunter China, Südkorea, die USA, Deutschland, Frankreich, die Türkei, Russland, die Balkanländer, das Baltikum und Osteuropa.



Informationen zu Play2Live:



Das 2017 gegründete Play2Live (https://play2live.io/) will Blockchain-Technologie und Streaming-Dienste zusammenführen. Seine Mission ist es, ein Ökosystem zu schaffen, in dem jeder Teilnehmer - Zuschauer, Streamer, und die Veranstalter der E-Sport-Turniere - Teil eines nahtlosen Systems ist, das die Interaktion zwischen den Zuschauern und die Vielfalt der Monetarisierungskonzepte fördert. Entscheidend ist, dass jeder an der Peer-to-Peer-Interaktion teilnehmen kann, und dass jeder - 'sogar der Zuschauer - Geld verdienen kann.



Play2Live nutzt sogenannte Level Up Coin (LUC) als Token, die als die einzige interne Währung innerhalb des Systems fungieren. LUC lässt sich via Gateway/API leicht in andere Krypto- oder FIAT-Währungen umwandeln.



