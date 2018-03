Die in Arlesheim ansässige Gasverbund Mittelland AG (GVM), die rund 31 Prozent des nationalen Erdgasbedarfs der Schweiz deckt, hat sich in Sachen Abrechnung für die Wilken NTS.suite entschieden. Auslöser für die Neuorientierung waren die im Hinblick auf Marktöffnung und Unbundling markant gestiegenen Anforderungen, welche von den bestehenden Lösungen nicht mehr gemeistert werden konnten. Das Kerngeschäft der GVM Handelsabteilung besteht darin, zeit-und bedarfsgerecht die Versorgung mit Gas sicherzustellen sowie die dazu erforderlichen Kapazitäten und Zertifikate. Diese Dienstleistungen müssen entsprechend kontinuierlich verrechnet werden. Aufgrund der guten Erfahrungen mit der im Einsatz befindlichen ERP-Lösung von Microsoft (NAV) wurde das Abrechnungsmodul NTS.billing aus der NTS.suite der Wilken Software Group - ebenfalls basierend auf Microsoft Dynamics NAV - evaluiert. Die Entscheidung zugunsten von Wilken fiel einerseits aufgrund der umfassenden Funktionalitäten für Abrechnungen von Energie, Leistungen, Kapazitäten sowie Sonderleistungen. Andererseits waren aber auch die Integrationsmöglichkeiten in die bestehenden Lösungen ausschlaggebend. GVM beschafft und transportiert im Auftrag der ihr angeschlossenen Lokalversorger sowie einiger Großkunden Erdgas. Die daraus hervorgehenden Dienstleistungen werden monatlich oder nach Vereinbarung in Rechnung gestellt. Die Abrechnung erhält zukünftig aus der neuen Portfoliomanagement-Lösung die Daten zur Rechnungsstellung und fasst diese gemäß den bestehenden Verträgen zusammen. Nach Rechnungsstellung und -versand werden die Buchungssätze über eine automatisierte Schnittstelle an das bestehende ERP-System (Microsoft NAV) übergeben. Für den Einsatz der Wilken NTS.suite sprachen nebst den Kernfunktionen in der Abrechnung eine Reihe weiterer Kriterien. So verstehen sich das aktuelle ERP-System und die neue Abrechnungslösung Wilken NTS.suite sehr gut, da sie auf dieselbe Technologie aufsetzen. Zudem bietet die NTS.suite verschiedenste Schnittstellen zu ERP, EDM & ZFA-Lösungen. Darüber hinaus wird den Usern vom ERP bis zur Abrechnung ein einheitliches "Look and Feel" geboten, wodurch die Einarbeitung erleichtert wird. Ein weiterer Pluspunkt ist die Integration der gängigen Office-Lösungen. Sämtliche Tabellen lassen sich einfach in Excel exportieren. Zuletzt hat auch die weitere Ausbaubarkeit überzeugt. Das NTS.billing lässt sich jederzeit in Richtung CRM (mit Portalen, 360° Callcenter Lösung) oder Asset-Management, schnittstellenfrei ergänzen. Insgesamt geht die GVM deswegen von einer hohen Wirtschaftlichkeit der Lösung aus. Kontaktdaten: Wilken Software Group - Dominik Schwärzel Hörvelsinger Weg 29-31 - 89081 Ulm Tel.: +49 731 96 50-0 presse@wilken.de - www.wilken.de GVM Gasverbund Mittelland Heinz Wüthrich Untertalweg 32 CH-4144 Arlesheim Tel.: +41 61 706 33 33 heinz.wuethrich@gvm-ag.ch www.gvm-ag.ch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.com Über die Wilken Software Group Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standard-Softwarelösungen für die sichere und effiziente Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wie kaum ein anderes Unternehmen verbindet Wilken mit 520 Mitarbeitern an sechs Standorten in Deutschland und der Schweiz Standardsoftware-Produkte und Individualprogrammierungen zu einem einzigartigen Lösungs- und Kompetenzportfolio für mittlere und grosse Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken zahlreiche Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen, Informationsmanagement und Finanzen & ERP. Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2018 03:41 ET (08:41 GMT)