Die Börsenkorrektur von Anfang Februar steckt Anlegern noch immer in den Knochen. Dass die Fed den Leitzins in diesem Jahr u.'‰U. vier statt drei Mal anheben könnte, sorgte für Unruhe. Inzwischen ist diese Furcht eingepreist, ein erster von vier Zinsschritten bereits im März nicht unwahrscheinlich - was mit Blick auf die Konjunktur gerechtfertigt ist. Wirtschaft und Arbeitsmarkt in den USA brummen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...