Die LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110) konnte im Geschäftsjahr 2017 ihre dynamische Gewinnentwicklung weiter fortsetzen

und den Wert des Immobilienportfolios gleichzeitig deutlich steigern. Wesentliche Ursache für den Gewinnanstieg war neben der positiven Umsatzentwicklung eine weitere Ausweitung der operativen Marge aufgrund einer konsequenten Ausrichtung auf interne Prozessoptimierungen. Zusätzlich haben sich weiter gesunkene Finanzierungskosten positiv auf das Ergebnis ausgewirkt.

"Unsere fokussierte Wachstumsstrategie zahlt sich aus. Wir liefern, was wir versprechen. Unsere ehrgeizigen Ertragsziele für 2017 haben wir vollständig erreicht. Unseren Ausblick für die Jahre 2018 und 2019 können wir bekräftigen. Wir blicken mit Zuversicht in die Zukunft und setzen weiter auf eine positive Umsatzentwicklung sowie einen überproportionalen Gewinn- und Dividendenanstieg in den kommenden Jahren", so Thomas Hegel, Vorstandsvorsitzender der LEG Immobilien AG.

Dynamisches Gewinnwachstum in 2017; Vorschlag für deutliche Anhebung der Dividende

Die Funds from Operations (FFO I) als wesentliche finanzielle Kennzahl konnten im Jahresvergleich deutlich um 10,1 Prozent auf 295,3 Millionen Euro gesteigert werden (i.Vj. 268,3 Millionen Euro). Der FFO I pro Aktie stieg dabei um 9,6 Prozent auf 4,67 Euro. Wesentliche Treiber für diese Entwicklung waren die um 4,5 Prozent gestiegenen Nettokaltmieten inklusive der ersten Effekte aus den getätigten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...