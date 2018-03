FRANKFURT (Dow Jones)--Voestalpine ist vom 25-prozentigen Strafzoll auf Stahlimporte in die USA nur minderschwer direkt betroffen, sieht allerdings als indirekte Folge der Trump-Entscheidung Gefahren für den europäischen Stahlmarkt. Der österreichische Spezialstahlhersteller erklärte, maximal könnten etwa 3 Prozent des aktuellen Konzernumsatzes von den US-Zöllen betroffen sein. Das wirtschaftliche Risiko bleibe damit "selbst in einem Extremfall sehr überschaubar", heißt es in einer Mitteilung des Linzer Konzerns.

Voestalpine macht rund zwei Drittel des US-Umsatzes von rund 1,2 Milliarden Euro als lokaler Erzeuger. Inwieweit die übrigen Umsätze von den Strafzöllen betroffen sind, wird derzeit eingehend geprüft. Voestalpine hat ein internes, elfköpfiges Team gebildet, das die politischen Entwicklungen in den USA beobachtet.

Bei dem maximal möglicherweise betroffenen Umsatzvolumen handele es sich überwiegend in Nordamerika "nicht oder kaum verfügbare High-Tech-Stähle", erklärte das Unternehmen weiter.

Die EU muss sich aus Sicht von Voestalpine-Chef Wolfgang Eder mit der Frage befassen, "welche Maßnahmen und Instrumente notwendig sind, um eine unangemessene Umleitung globaler Handelsströme nach Europa zu verhindern". Damit weist er auf das Risiko hin, dass die Stahlstrafzölle zu verstärktem Preisdruck auf dem europäischen Markt führen könnten.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2018 03:47 ET (08:47 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.