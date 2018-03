HOOPP erreicht ein Nettovermögen von 77,8 Milliarden US-Dollar mit einer Rendite von 10,88 %

TORONTO, 09. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) gab heute bekannt, dass sein Finanzierungsstatus zum Jahresende 2017 unverändert zum vorherigen Jahr 122 % betrug.



Das Nettovermögen des Fonds erreichte 77,8 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung gegenüber den 70,4 Milliarden US-Dollar von 2016, eine Anlagerendite von 10,88 % für das Jahr 2017. Nach mehreren Jahren einer hervorragenden Wertentwicklung der Anlagen, die zu Finanzierungsüberschüssen führte, genehmigte das Kuratorium während des Jahres höhere Leistungen für die Mitglieder und verpflichtete sich, die Beitragssätze der HOOPP-Mitglieder und ihrer Arbeitgeber bis mindestens 2019 auf dem gleichen Niveau zu halten. Diese Sätze sind seit 2004 unverändert geblieben.

Die Anlageerträge des Jahres lagen bei 7,6 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 6,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016 und die Anlagerendite des Fonds von 10,88 % übertraf die Portfolio-Benchmark um 2,99 % bzw. 2,0 Milliarden US-Dollar. Die annualisierte 10-Jahres-Rendite des Fonds beträgt 9,55 % und seine annualisierte 20-Jahres-Rendite beträgt 9,01 %.

"Unsere Anlagerendite für 2017 lag bei 10,88 %. Während wir in allen Anlageklassen hohe Renditen erzielten, leisteten unsere börsennotierten und privaten Aktien, festverzinslichen Wertpapiere und Immobilien wesentliche Beiträge zu unseren Anlageerträgen", sagte Jim Keohane (https://hoopp.com/about-hoopp/pension-leadership/president-ceo), President und CEO von HOOPP.

"HOOPP hat die Aufgabe, ihren Mitgliedern Pensionen zu zahlen. Wir investieren mit diesem Ziel, um sicherzustellen, dass wir unsere Pensionsverpflichtungen ungeachtet des wirtschaftlichen Umfelds erfüllen können. Wir investieren zudem weiterhin in unser Personal und unsere Systeme, um die Nachhaltigkeit des Fonds aufrechtzuerhalten und zukünftiges Wachstum zu fördern", fügte Keohane hinzu.

Das wegweisende Anlagemodell (https://hoopp.com/investments/hoopp-investment-management-and-funding) von HOOPP für verbindlichkeitsorientierte Anlagen hat sich als Grundlage für die Fähigkeit der Organisation erwiesen, ihren Mitgliedern eine angemessene und vorhersehbare Altersvorsorge zu bieten und die Pensionszusage einhalten zu können. Dieser Risikomanagementansatz für Investitionen stellt sicher, dass sich HOOPP effektiv an Marktveränderungen anpassen kann, um Stabilität zu gewährleisten und negative Auswirkungen auf den Fonds zu vermeiden. Der Erfolg der Finanzierungs- und Anlagestrategie von HOOPP ist auf die Ausrichtung der Organisation auf langfristige Visionen und Ansätze zurückzuführen.

Weitere Informationen zu den Geschäftsergebnissen von HOOPP finden Sie im 2017 Annual Report (http://hoopp.com/Investments/Annual-Report/?utm_source=Annual%20Report%202015&utm_medium=Press%20Release&utm_content=Annual%20Report&utm_campaign=Public), der unter hoopp.com (http://www.hoopp.com/) zur Verfügung steht.

Wichtige Informationen zur Rendite 2017

Der verbindlichkeitsorientierte Anlageansatz von HOOPP nutzt zwei Anlageportfolios: ein Portfolio zur Absicherung von Verbindlichkeiten, das darauf abzielt, bestimmte Risiken im Zusammenhang mit unseren Pensionsverpflichtungen abzumildern, und ein Portfolio zur Erzielung von Renditen, das darauf ausgerichtet ist, inkrementelle Renditen zu erwirtschaften, um die Beitragssätze stabil und bezahlbar zu halten.

Im Jahr 2017 erzielte das Portfolio zum Absichern der Verbindlichkeiten ca. 48 % unserer Anlageerträge. Nominelle Anleihen boten eine Rendite von 10,5 %, während die Renditen von Real Return Bonds im Wesentlichen unverändert blieben. Das Immobilienportfolio leistete während des Jahres mit einer währungsabgesicherten Rendite von 11,9 % einen wesentlichen Beitrag.

Innerhalb des renditeorientierten Portfolios, das 52 % der Erträge des Fonds beisteuerte, waren börsennotierte Aktien der größte Beitragsleister an den Anlageerträgen und verzeichneten eine Rendite von 14,8 %, während Private-Equity-Anlagen auf währungsabgesicherter Basis 19,6 % Rendite abwarfen.

Über Healthcare of Ontario Pension Plan

HOOPP wurde 1960 ins Leben gerufen und ist ein beitragspflichtiger, leistungsorientierter Pensionsplan für Krankenhäuser und den kommunalen Gesundheitssektor in Ontario mit 548 teilnehmenden Arbeitgebern. Zu den Mitgliedern von HOOPP gehören Krankenschwestern, Medizintechniker, Küchen-, Kantinen- und Hauswirtschaftspersonal sowie viele andere Menschen, die wertvolle Arbeit für das angesehene Gesundheitswesen von Ontario leisten. Insgesamt hat HOOPP mehr als 339.000 aktive, suspendierte und pensionierte Mitglieder.

Als leistungsorientierter Pensionsplan versorgt HOOPP die berechtigten Mitglieder mit einem Ruhestandsgeld auf Basis der Gehaltsentwicklung eines Mitglieds und der Dauer der Mitgliedschaft im Plan. HOOPP wird von einem Kuratorium geleitet, in dem die Ontario Hospital Association (OHA) sowie vier Gewerkschaften vertreten sind: die Ontario Nurses' Association (ONA), die Canadian Union of Public Employees (CUPE), die Ontario Public Service Employees' Union (OPSEU) und die Service Employees International Union (SEIU). In diesem einzigartigen Leitungsmodell sind sowohl Führungskräfte als auch Arbeitnehmer an der Unterstützung der langfristigen Interessen des Plans beteiligt.

