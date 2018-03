Design-Fans: Auf zur blickfang!

Im März findet in Stuttgart wieder die Designmesse blickfang statt, bei der Möbel-, Mode- und Schmuckdesigner ihre eigenen Kreationen präsentieren. Die Designmesse ist immer sehr gut besucht und es macht unheimlich Spaß, sich dort von den Ausstellern, aber auch von den modisch ambitionierten Besuchern inspirieren zu lassen. Da die blickfang so beliebt ist, findet sie dieses Jahr schon zum 26. Mal in Stuttgart statt.

mocoba

auf der internationalen Designmesse blickfang Stuttgart,

© blickfang

Das Tolle ist, dass man hier nicht nur durchschlendern, sondern die entdeckten Lieblingsstücke auch gleich vor Ort kaufen und mitnehmen kann. Eine Pause zum Relaxen bietet sich in den gemütlichen Chillout-Areas und den kleinen Gastronomiebereichen. Von dort kann man das kreative Treiben gut beobachten.

