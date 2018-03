Wie es üblicherweise im Nachglühen der Quartalssaison der Fall ist, kam es in der vergangenen Woche zu einem Rückgang des Volumens der Dividendenerhöhungen. Unabhängig davon heben ein paar Aktien, die zu den Schlusslichtern gehören, ihre Auszahlungen an.



Drei dieser Fälle waren der Elektronikeinzelhändler Best Buy (WKN:873629), Bekleidungs- und Haushaltswarenhändler The TJX Companies (WKN:854854) und der Tabakriese Altria (WKN:200417). Nehmen wir uns einen Moment Zeit, um diese drei Erhöhungen einmal genauer anzusehen.

Best Buy

Best Buy hat erklärt, dass seine neue vierteljährliche Auszahlung 0,45 US-Dollar pro Aktie betragen wird. Dies entspricht einer Steigerung von 32 % gegenüber dem Vorgängerquartal und ist der bedeutendste Anstieg ...

