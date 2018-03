FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Papiere von Continental sind am Freitagvormittag an das Ende des Dax gefallen. Sie büßten 2,55 Prozent auf 218,20 Euro ein und gaben damit die Gewinne vom Vortag nach endgültigen Zahlen für 2017 komplett wieder ab.

Jose Asumendi von JPMorgan wies in einer Studie auf höhere Fixkosten im Reifengeschäft hin. Diese sollen im laufenden Jahr um 120 Millionen Euro steigen, wie aus der Telefonkonferenz am Vortag hervorgegangene sei. Neues zu einer möglichen Abspaltung der Sparte Powertrain werde es erst mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen geben. Investitionen in Nordamerika dürften zudem die Gewinnmarge belasten./bek/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005439004

AXC0069 2018-03-09/10:31