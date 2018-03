FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Salzgitter angesichts der US-Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 50 Euro belassen. Zudem wurde die Aktie des Stahlproduzenten aus der "Sector Most Preferred List" gestrichen. Sollten letztendlich auch die europäischen Stahlunternehmen mit Strafzöllen belegt werden, hätten jene mit einem Standbein in den USA klare Vorteile im Vergleich zu reinen Exporteuren wie Salzgitter, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./edh/mis

Datum der Analyse: 09.03.2018

ISIN DE0006202005

AXC0070 2018-03-09/10:32