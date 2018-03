Die Arbeitskosten sind 2017 so langsam gestiegen wie seit 2013 nicht mehr. Die Kosten je Stunde legten um 2,1 Prozent zu, 2016 waren es noch 2,8.

Arbeit hat sich in Deutschland 2017 so wenig verteuert wie seit drei Jahren nicht mehr. Die Kosten je Stunde stiegen um 2,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. 2016 lag das Plus noch bei 2,8 Prozent. Im vergangenen Jahr kam den Arbeitgebern zugute, dass die Lohnnebenkosten mit 1,8 Prozent so wenig zulegten wie zuletzt ...

